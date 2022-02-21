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Пса разоблачили в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Первое разоблачение состоялось в третьем сезоне шоу «Маска», в номинации попал артист в маске пса, за него жюри проголосовало единогласно.

В номинации шоу оказали участники малыш, мухомор и пес. Зрители спасли малыша, а члены жюри пожелали узнать, кто прячется за маской пса.

Большинство судей проекта предположили, что это Богдан Титомиров. Также были версии, что за маской Влад Сташевский или Бурито. Но никто из них не угадал.

Пес снял маску и за ней оказался олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров. Участник признался, что рад разоблачению, поскольку ему было очень тяжело выступать в костюме.

В третьем сезоне шоу «Маска» принимают участие артисты, скрывающиеся за масками дракона, павлина, пончика, козерога, пчелы, лошади, монстрика, леопарда, джокера, осьминога, мухомора, анубиса, малыша.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru