Россия отработала применение ядерное оружия

Россия отработала применение ядерного оружия на учениях сил стратегического сдерживания, стартовавших 19 февраля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе маневров была проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — сообщается на сайте Кремля.

В частности, во время учений производились пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». На полигоне в Астраханской области военные запустили «Искандер», в Плесецке — «Ярс», в Баренцевом море — «Синеву».

Стратегические силы сдерживания включают стратегические наступательные силы и стратегические оборонительные силы. В них входят Ракетные войска стратегического назначения, а также стратегические неядерные силы.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что учения с пуском баллистических ракет призваны убедить мир в способности российского президента «изменить динамику в Европе». При этом Байден уверен, что Россия не намерена задействовать ядерное оружие в военных целях.