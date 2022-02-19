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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия отработала применение ядерное оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия отработала применение ядерного оружия на учениях сил стратегического сдерживания, стартовавших 19 февраля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе маневров была проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — сообщается на сайте Кремля.

В частности, во время учений производились пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». На полигоне в Астраханской области военные запустили «Искандер», в Плесецке — «Ярс», в Баренцевом море — «Синеву».

Стратегические силы сдерживания включают стратегические наступательные силы и стратегические оборонительные силы. В них входят Ракетные войска стратегического назначения, а также стратегические неядерные силы.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что учения с пуском баллистических ракет призваны убедить мир в способности российского президента «изменить динамику в Европе». При этом Байден уверен, что Россия не намерена задействовать ядерное оружие в военных целях.

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Топ комментариев

Danilon

Чечня - 375 миллиардов, Крым - что-то вроде 154 миллиардов. Ещё есть Белоруссия, Сирия и куча других...

pkv84

Ну и что за хайп и нагнетание,он каждый год такой приказ подписывает,абсолютно рутинная процедура.

pepelmetal

НА что только не пойдёт нацистское правительство украины...

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?
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