Заменивший Маслякова Нагиев узнал, почему не смеется ведущий КВН

Дмитрий Нагиев заменил Александра Масляков на посту ведущего КВН в одной из игр 1/8 нового сезона Высшей лиги. Во время съемок он пожаловался на неудобную стойку.
«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — цитирует NEWS.ru Нагиева.
Новые ведущие заменят Александра Маслякова только на несколько игр 1/8 сезона КВН. Кроме Нагиева, игры проведут Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Юлий Гусман и Андрей Бурковский.
Масляков пропускает эфиры из-за коронавируса. Ранее бессменный ведущий говорил, что ему пора покинуть проект, но он переживает за его судьбу.
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