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Умер актер Борис Невзоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Малого театра

Народный артист России, актер и режиссер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Малого театра.

Невзоров в 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. Служил в Новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени Станиславского. С 2005 года — актер Малого театра.

На счету актера более ста ролей в кино. Так, он сыграл полковника Василия Орлова в «Говорит Москва», генерала Крылова в фильме «Сталинград», Ивана Рябова в «России молодой». В последние годы он снимался в сериалах.

В 1997 году Невзоров получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году стал народным артистом России. Актер также был руководителем Межрегионального общественного фонда «Русская традиция».

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