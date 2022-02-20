Бродячие и агрессивные: как живет собачья стая

Бездомные собаки на улицах сбиваются в группы, чтобы искать еду и защищать территорию. По каким законам живет собачья стая и почему бездомные четвероногие иногда нападают на людей?

В 2021 году в больницы после укусов собак обратилось более 320 тысяч россиян, в 2020 – более 330 тысяч, следует из данных Роспотребнадзора. Значительная часть таких инцидентов связана с бездомными животными.

Как появляются собачьи стаи

Стаи образуются из собак, оказавшихся и родившихся на улице. Иногда псы сбегают сами, других животных выставляют за дверь по самым разным причинам нерадивые хозяева. Например, нередко владельцы выбрасывают незапланированных щенков.

«Чтобы не убивать, делает вид, что он такой достойный гражданин, просто выбрасывает на улицу. Щенки выживают и образуются стаи», — прокомментировал Sibnet.ru глава пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Выжившие на улице собаки обычно очень активно размножаются: бездомная самка приносит потомство два раза в год — это в среднем до 15 щенков. Если есть регулярный доступ к пище, стая быстро растет.

Вообще, как бы четвероногие не оказались на улице, в стаи собаки собираются инстинктивно — это повышает шанс на выживание, вместе им проще охотиться и защищать территорию. И это же повышает опасность для людей.

У стаи бездомных собак, как и у волков, всегда есть лидер — вожак или альфа. Это самый умный и сильный зверь в группе. Это может быть самец, может и стерилизованная самка.

«Вожак знает, как организовать охоту, защиту. Настоящий вожак тот, кто помогает, в котором нуждаются. Если бы он наказывал, требовал, заставлял, они бы разбежались. Но они возле него, служат ему, стараются угодить, потому что они нуждаются в нем, он помогает им выжить», — говорит руководитель новосибирского кинологического центра «БАРС» Анатолий Котенко.

Стая бездомных собак может регулярно охотиться, но если возможно найти еду более простым путем, то выберут его. Например, часто стаю подкармливают сердобольные люди. Или рядом свалка, куда регулярно выбрасывают пищевые отходы.

Почему на улицах встречаются одинокие бродячие собаки? В стаю берут только «командных игроков». «Собак, не приспособленных коммуницировать, стая отвергает», — добавляет кинолог.

Как собаки выбирают территорию

У каждой стаи — своя территория. Они выбирают наиболее комфортное для себя место, где легко добыть еду — свалки, помойки. Также им нужно укрытие от непогоды. В зонах за городом также предпочитают места, где есть возможность охотиться на более мелких зверей.

«Строительные площадки, склады, промзоны, где рабочие, такие добрые, подкармливают собак. Они знают рабочих, к ним хорошо относятся. Все остальные люди, которые по этой территории идут, рассматриваются этими собаками как естественные враги», — говорит Шмидт.

Кобели регулярно обходят и метят свою территорию, чтобы чужаки понимали — если нарушат границу, будет война.

Иногда собачьи войны случаются. Например, если другой стае не хватает еды, она может пересечь границу, чтобы захватить территорию. Впрочем, стаи могут и объединяться.

Почему собаки нападают

У бродячих собак чаще всего случается агрессия двух видов. Первая исходит от охотничьего инстинкта, который предполагает нападение хищника на жертву. Вторая — оборонная агрессия, когда животное напугано, хочет избавиться от источника страха, выгнать со своей территории.

Также агрессия возникает, когда начинаются «собачьи свадьбы» — в период, когда есть самка с течкой, ее охраняют самцы, либо охраняются щенки.

Среди зверей, обитающих в городах, собака стоит на вершине пищевой цепочки, и живет по законам джунглей. И если одинокая собака, как правило, нападает в случае опасности, то в стае добавляется эффект команды, когда вся группа хищников входит в раж.

Причин появления агрессии к человеку у бродячих собак, как и у домашних, несколько. Часто это последствия детского воспитания — если хозяин регулярно наказывал питомца, в результате сформировалось нервозное отношение к человеку.

«Один из пунктов воспитания щенка — правильное адаптация к городским условиям до трехмесячного возраста. Ветеринары запрещают выходить на улицу, так как нет прививок. Но проходит период адаптации, и потом у щенка появляются фобии, он выходит и любой новый объект, с которым не познакомился в детском возрасте, вызывает недоверие, а значит агрессию», — поясняет кинолог.

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Также и щенки, рожденные на улице. Они долгое время прячутся в укрытии, не видят города, а когда выходят «на свет», у них уже сформировано недоверие к людям, собаки становятся агрессивными.

«Часто люди не знают, как выстраивать отношения с собакой, а затем, когда она начинает кидаться на хозяина и домашних, ее выбрасывают на улицу. То есть он сначала ее испортил, а потом выбросил», — привел еще один пример Котенко.

Немаловажно и то, что у собак на улице происходит непредсказуемое смешение пород, в результате получается совершенно непонятная генетика, что тоже вызывает неустойчивость нервной системы.

Что делать при нападении собак

На человека бездомные собаки нападают ради защиты своей территории или посчитав его жертвой, на которую можно охотится. За жертву иногда принимают детей. Они меньше, и ведут себе иначе: кричат, машут руками.

Универсального метода защиты от нападения собак нет. Но есть поведенческие признаки, на которые можно ориентироваться. Например, по словам кинолога, если одна собака бежит на расстоянии, не быстро и лает, она, скорее всего, этим и ограничится, так как сама боится. В этом случае лучше замереть, собака полает и уйдет.

«Собака по движениям распознает — это жертва или опасность. А если движений нет, хищнику непонятно, что за объект, и что с ним делать — убегать или нападать. Она лает, чтобы вызвать движение и понять, опасный это объект или нет, надо убегать или его можно кусать», — объясняет Котенко.

Но если собака бежит быстро и молча, значит, запланировала нападение. Не стоит ничего предпринимать, пока собака не подойдет практически вплотную. И только после этого можно сделать что-то неожиданное, пугающее, к чему она не готова.

«Подбегает, резко сделать шаг в сторону собаки, крикнуть и пнуть в грудь не сильно, не больно, а просто неожиданно. Это будет психологический прием. От неожиданности собака развернется и убежит», — советует эксперт.

Еще одна рекомендация — прислониться к дереву или стене спиной, так будет меньше шансов, что собака или стая окружит и нападет со спины. Кроме этого, появится опора, человек не упадет при атаке.

Такие средства защиты от нападения собак, как звуковые отпугиватели, подействуют не на всех зверей. Те, что потрусливее, убегут, но более смелых и агрессивных хищников звуковые отпугиватели не напугают. Газовый баллончик поможет только, если попасть собаке точно в морду.

Самое главное — стараться не паниковать. «У человека выделяется адреналин, собаки чувствуют и продолжат нападение», — говорит эксперт.

Эффективнее всего в случае риска нападения бродячей стаи звать на помощь других людей. Стая, как правило, нападает только на одну жертву, а не на группу. И резкое вмешательство нескольких людей обычно приводит к бегству животных.