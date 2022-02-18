Киев не увидел угрозы нападения со стороны России

Киев не видит признаков подготовки полномасштабной военной операции против Украины со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — цитирует ТАСС Данилова. Но, по его словам, Киев отмечает «провокации со стороны России» в Донбассе.

«Цель [провокаций] заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся», — сказал Данилов. Он добавил, что в этой ситуации Киев должен быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова».

Власти стран Запада, а также западные СМИ устроили истерику по поводу «неотвратимого вторжении» России на украинскую территорию. Пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.