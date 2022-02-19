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«Союзмультфильм» выпустил альбом с песней дочки Алсу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультсериала «Енотки»

Киностудия «Союзмультфильм» и российское отделение Universal Music Group выпустили альбом с песнями из мультсериала «Енотки». Одну из песен записала дочь Алсу и участница детского «Голоса» Микелла Абрамова.

В сборник «Все по ноткам!» вошли 12 треков из анимационного мюзикла для детей, исполненных в разных жанрах: от джаза до хип-хопа. Альбом включает в себя песню Микеллы Абрамовой «Мозаика» и трек «Полезный обед», в записи которого приняли участие дети Дианы Арбениной Марта и Артем.

«Енотки» – анимационный, обучающий мюзикл для зрителей дошкольного возраста, который знакомит с многообразным миром музыки, помогает развить чувство слуха, ритма, а также изучить основы нотной грамотности.

Альбом доступен на всех российских диджитальных платформах, включая Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, СберЗвук, Youtube Music, ВКонтакте.

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