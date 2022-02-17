Чистая прибыль «Газпром нефти» достигла исторического максимума

Прибыль «Газпром нефти» в 2021 году выросла в четыре раза к 2020 году и достигла исторического максимума — 503,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

Ключевые финансовые показатели «Газпром нефти» по итогам 2021 года оказались на рекордном уровне. Так, годовая выручка компании составила 3,068 триллиона рублей, что на 53,5% больше, чем годом ранее, отмечается в сообщении.

Рост был обеспечен увеличением объемов добычи и переработки. «По итогам 2021 года компания впервые преодолела уровень добычи в 100 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте, увеличив ее в два раза за последние 10 лет. Это была одна из ключевых целей, которую мы ставили перед собой в рамках долгосрочной стратегии развития», — сказал глава компании Александр Дюков.

Годовой объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий также стал рекордным и вырос на 7,8% — до 43,5 миллиона тонн.

Свою роль сыграла позитивная динамика цен на углеводороды на фоне постепенного снятия коронавирусных ограничений. «Благодаря восстановлению спроса на нефть, а также за счет эффективной и быстрой реакции компании на изменение конъюнктуры рынка, наши ключевые финансовые показатели достигли рекордных значений за всю историю "Газпром нефти"», — отметил Дюков.

В 2021 году «Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу углеводородов в Оренбургской области и три лицензии на геологическое изучение нижележащих горизонтов и флангов в Оренбургской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также первой среди российских нефтяных компаний получила две лицензии на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов в Ханты-Мансийском автономном округе.

Рекордные объемы переработки

Годовой объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий также стал рекордным и вырос на 7,8% — до 43,5 миллиона тонн.

В 2021 году «Газпром нефть» реализовала более 26 миллионов тонн нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта, рост составил 12,9% к 2020 году. Постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией COVID-19, позволило компании увеличить среднесуточную реализацию через одну АЗС в России на 9,3% — до 18,55 тонны в сутки — и объем продаж автомобильных топлив на 11,4% к результату 2020 года.

Восстановление пассажиропотока и улучшение конъюнктуры рынка способствовали существенному росту реализации авиатоплива и битумов — на 36,9% и 34,7% к аналогичному периоду прошлого года соответственно. Рост продаж масел составил 6,5%.

#Недра и ТЭК Омский НПЗ нарастил производство топлива

«Газпром нефть» продолжает снижать воздействие на окружающую среду как в добыче, так и в нефтепереработке. Совместно с партнерами по Евразийскому SAF-альянсу компания планирует разработать авиационное биотопливо с минимальным углеродным следом. В 2021 году «Газпром нефть» также привлекла первое зеленое финансирование в объеме 30 миллиардов рублей на проекты экологической модернизации Омского НПЗ.

«Такие результаты, в том числе позволяют нам увеличивать дивидендные выплаты. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2021 года в расчете 40 рублей на обыкновенную акцию — это исторический максимум. В будущем мы намерены сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов», — сказал глава компании.

«Мы продолжаем развивать новые проекты в сфере добычи и переработки, реагируя на растущий спрос на нефть и нефтепродукты. При этом компания реализует широкий круг инициатив, направленных на снижение углеродного следа как от нашей собственной деятельности, так и от деятельности предприятий из других отраслей экономики. Так, компания планирует реализовать в Оренбургской области масштабный пилотный проект по улавливанию, закачке и хранению углекислого газа (CCS)», — подчеркнул Дюков.