Триллер «Гонка со временем» с Наоми Уоттс вышел в кино

Американский фильм «Гонка со временем» с актрисой Наоми Уоттс вышел в российский прокат 17 февраля.

По сюжету Эми Карр (Уоттс) во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын был взят в заложники вооруженным человеком, при этом место преступления оцеплено полицией. Героиня связывается по телефону с похитителем, пытаясь спасти сына.

Наоми Уоттс была дважды номинирована на «Оскар» за фильмы «Невозможное» и «21 грамм». Также актриса известна по таким фильмам как «Разрисованная вуаль», «История семьи Блум». В фильме с ней сыграли Колтон Гоббо и Сьерра Молтби.

Фильм «Гонка со временем» в американском прокате стартовал в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков. Рейтинг картины IMDb: 6.10.