НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Триллер «Гонка со временем» с Наоми Уоттс вышел в кино

Источник:
Sibnet.ru
296 0
Фото: © кадр из фильма «Гонка со временем»

Американский фильм «Гонка со временем» с актрисой Наоми Уоттс вышел в российский прокат 17 февраля.

По сюжету Эми Карр (Уоттс) во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын был взят в заложники вооруженным человеком, при этом место преступления оцеплено полицией. Героиня связывается по телефону с похитителем, пытаясь спасти сына.

Наоми Уоттс была дважды номинирована на «Оскар» за фильмы «Невозможное» и «21 грамм». Также актриса известна по таким фильмам как «Разрисованная вуаль», «История семьи Блум». В фильме с ней сыграли Колтон Гоббо и Сьерра Молтби.

Фильм «Гонка со временем» в американском прокате стартовал в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков. Рейтинг картины IMDb: 6.10.

Еще по теме
Зрительская номинация появилась на «Оскаре»
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про ФК «Динамо» вышел в прокат
Модель показала женскую версию Нейтана Дрейка из «Анчартеда»
Вышел тизер эротического фильма «Глубокие воды»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирский ученый нашел новые виды древних моллюсков в Арктике
Пушистых свиней разводят в Красноярском крае
Кузбасский участок дороги Абакан — Бийск начнут строить в 2025 году
Последний ламповый светофор заменили в Омске
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
Эксперт объяснил разницу между накопительным счетом и вкладом
Обсуждение (0)
Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

mosquito__2010

Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...
Sibnet.Ru