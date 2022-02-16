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Генетики сделали клещей безопасными для человека

Источник:
iScience
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Фото: © pixabay.com

Американские ученые нашли способ отредактировать геном клещей, чтобы избавить их от способности переносить опасные для человека инфекции.

Манипуляции проводили с помощью инструмента CRISPR/Cas9, который позволяет разрезать ДНК в нужном месте для удаления конкретного фрагмента. В случае с клещами возникла дополнительная трудность — их яйца покрыты прочным материалом.

Чтобы решить проблему, исследователи сначала удалили у самок органы, которые вырабатывают этот материал. В результате удалось получить яйца, в которые можно было ввести специальный инструмент, чтобы изменить геном эмбриона.

Специалисты также внедрили особый пептид в яичники самок клещей, который соединялся с ферментом Cas9, отвечающим за разрезание ДНК. В результате им удалось добиться изменений в геноме сразу нескольких поколений.

Возможность редактировать геном клещей позволит в будущем снизить распространение многих инфекций. Для этого потребуется выпустить генетически модифицированных клещей в природу, чтобы они постепенно вытеснили опасных для человека собратьев.

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Наука #Наука
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лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...

mosquito__2010

Ух ты какие речи то попёрли опосля того как опозорились на весь Мир . "Мы не нацелены на российский народ"...
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