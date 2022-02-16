Генетики сделали клещей безопасными для человека

Американские ученые нашли способ отредактировать геном клещей, чтобы избавить их от способности переносить опасные для человека инфекции.

Манипуляции проводили с помощью инструмента CRISPR/Cas9, который позволяет разрезать ДНК в нужном месте для удаления конкретного фрагмента. В случае с клещами возникла дополнительная трудность — их яйца покрыты прочным материалом.

Чтобы решить проблему, исследователи сначала удалили у самок органы, которые вырабатывают этот материал. В результате удалось получить яйца, в которые можно было ввести специальный инструмент, чтобы изменить геном эмбриона.

Специалисты также внедрили особый пептид в яичники самок клещей, который соединялся с ферментом Cas9, отвечающим за разрезание ДНК. В результате им удалось добиться изменений в геноме сразу нескольких поколений.

Возможность редактировать геном клещей позволит в будущем снизить распространение многих инфекций. Для этого потребуется выпустить генетически модифицированных клещей в природу, чтобы они постепенно вытеснили опасных для человека собратьев.