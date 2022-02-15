Признание республик Донбасса направят Путину

Госдума одобрила постановление КПРФ об обращении к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Депутаты проводили голосование по двум проектам о признании ДНР и ЛНР. Фракция КПРФ настаивала на отправке обращения напрямую Владимиру Путину. «Единая Россия» предлагала направить документ на рассмотрение в МИД для консультаций.
В итоге депутаты Госдумы приняли первое постановление. В его поддержку проголосовал 351 депутат, против — 16, один воздержался. При этом документ не несет обязывающей силы, его судьбу решит глава государства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что признание ДНР и ЛНР «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности».
Официальный Киев уже заявил, что расценит признание ЛНР и ДНР как выход России из Минских соглашений. Украинские власти также призвали западные страны ввести против России санкции в случае признания республик Донбасса.
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