Путина насмешила дата «вторжения» на Украину

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президента Владимира Путина смешат публикации в западных СМИ с датой «вторжения» России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал представитель Кремля, назвав подобные сообщения «маниакальным информационным безумием».
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.
Москва неоднократно отрицала подобные планы. По мнению российских властей, США использует подобные слухи в качестве предлога для усиления военного присутствия блока у границ России.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
PlaguerГолос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...
west_nikНа то он и клоун, чтобы смешить людей)
лачиновХороший совет. И кстати универсальный. Но фокус в том, что у бывших советских республик кроме шибкого...