Путина насмешила дата «вторжения» на Украину

Президента Владимира Путина смешат публикации в западных СМИ с датой «вторжения» России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал представитель Кремля, назвав подобные сообщения «маниакальным информационным безумием».

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.

Москва неоднократно отрицала подобные планы. По мнению российских властей, США использует подобные слухи в качестве предлога для усиления военного присутствия блока у границ России.