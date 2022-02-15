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Путина насмешила дата «вторжения» на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президента Владимира Путина смешат публикации в западных СМИ с датой «вторжения» России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал представитель Кремля, назвав подобные сообщения «маниакальным информационным безумием».

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.

Москва неоднократно отрицала подобные планы. По мнению российских властей, США использует подобные слухи в качестве предлога для усиления военного присутствия блока у границ России.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

лачинов

Хороший совет. И кстати универсальный. Но фокус в том, что у бывших советских республик кроме шибкого...
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