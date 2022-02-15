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Зеленский «поскандалил» с западными партнерами из‑за войны

Источник:
«Страна.ру»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина «поскандалила» со странами-партнерами из-за нагнетания истерии по поводу якобы готовящейся войны с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народу» в Верховной Раде.

«Три дружественные» страны нагнетают истерию с войной, цитирует «Страна.ру» Зеленского. По его словам, Украиной играют, но она сопротивляется. Он призвал всех украинцев своим примером, что жители страны не намерены из нее бежать.

При этом источник издания сказал, что речь президента на встрече с депутатами была вдохновляющей. По его словам, Зеленский попросил на ближайшие две недели забыть про ссоры внутри фракции и объединиться.

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что поводов для паники нет. «Это не значит, что вообще нет угрозы. Мы знаем, что в любой момент может случиться угроза. Но нет такого уровня, как сейчас нам пытаются это показать», — отметил он.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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