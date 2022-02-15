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Цена Lada Vesta у дилеров выросла до 2 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Универсал Lada Vesta SW Cross в одном из дилерских центров начали продавать за 1,9 миллиона рублей, это на 600 тысяч выше рекомендованной розничной цены — фото с прайс-листом опубликовано в соцсетях.

Vesta SW Cross продается с мотором мощностью 113 лошадиных сил и «автоматом» в комплектации Luxe с пакетом Prestige. В прайс-листе на сайте АвтоВАЗа указано, что такой автомобиль стоит от 1,2-1,3 миллиона рублей.


Дилеры оценили дополнительное оборудование, установленное на автомобиль, в 600 тысяч рублей. В список «допов» среди прочего вошли сигнализация, тонировка и шумоизоляция.

Самая дешевая из семейства Vesta — седан — стоит от 863 тысяч рублей. Lada Vesta стала самым продаваемым авто в России в 2021 году.

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