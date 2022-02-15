Песков заявил о готовности Путина к переговорам

Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для Российской Федерации. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

В конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, «военного освоения» территории Украины Североатлантическим альянсом.

Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений.