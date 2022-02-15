НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил о готовности Путина к переговорам

Источник:
ТАСС
556 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для Российской Федерации. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — приводит ТАСС выдержки из интервью.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

В конце прошлого года Москва выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, «военного освоения» территории Украины Североатлантическим альянсом.

Москва ожидает отказа от расширения НАТО на восток, в том числе от принятия Украины в состав блока, а также введения ограничений на размещение на территории соседней страны серьезных наступательных вооружений.

Еще по теме
Байден проигнорировал призыв Зеленского срочно прибыть в Киев
Путин посчитал расширение НАТО «бесконечным»
Кадыров обратился к украинцам
Госдума попросит Путина признать республики Донбасса
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Снежные барсы из Красноярска и Перми создали пару. ВИДЕО
Откроется первый в мире ресторан на льду Байкала
Подростка из Норильска заподозрили в лжеминировании школ
Чередование циклонов определит погоду в Новосибирске
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Украина выдвинула России ультиматум
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
32
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
Sibnet.Ru