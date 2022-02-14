НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Спрут» получил уникальную систему управления огнем

Источник:
«Звезда»
409 1
Легкий танк «Спрут»
Легкий танк «Спрут»
Фото: © «Ростех»

Обновленная версия авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки «Спрут» получила уникальную систему управления огнем, сообщил начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский.

«Если старший начальник обнаружил цель, а машина ее не видит, он с другой машины может дать сюда указание, и она автоматически наводит ствол на эту цель», — сказал Котелевский на телеканале «Звезда».

По его словам, пока ни в одной другой машине такой принцип не реализован. «Одним нажатием кнопки башня перебрасывается и ствол автоматически направляется на цель, наводчику остается только нажать кнопку выбора боеприпаса и огонь», — отметил начальник управления НИОКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Восьмидесятка: танк с душой самолета

Модернизированная боевая машина «Спрут» производства «Курганмашзавода» при массе порядка в 18 тонн вооружена танковой 125-миллиметровой пушкой 2А75, а также двумя пулеметами.

Боевая машина может не только десантироваться с парашютом вместе с экипажем, но и преодолевать водные преграды, ведя огонь на ходу.

Еще по теме
Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет мощным кораблем ВМФ России
Второй полк гиперзвуковых «Авангардов» заступит на дежурство
А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенной РЛС
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чередование циклонов определит погоду в Новосибирске
Subaru врезался в пассажирский микроавтобус в Забайкалье
Снежного барса пересчитают в Сибири
Новосибирские власти назвали срок прохождения пика пятой волны COVID
Самое популярное
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Украина выдвинула России ультиматум
Подсчитана честная стоимость биткоина
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
Обсуждение (1)
Картина дня
Госдума попросит Путина признать республики Донбасса
WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками
Валиевой разрешили выступление на Олимпиаде
Депутат Рады призвал ликвидировать Байдена
О самом главном
Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru