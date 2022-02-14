«Спрут» получил уникальную систему управления огнем

Обновленная версия авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки «Спрут» получила уникальную систему управления огнем, сообщил начальник управления НИОКР Курганмашзавода Сергей Котелевский.

«Если старший начальник обнаружил цель, а машина ее не видит, он с другой машины может дать сюда указание, и она автоматически наводит ствол на эту цель», — сказал Котелевский на телеканале «Звезда».

По его словам, пока ни в одной другой машине такой принцип не реализован. «Одним нажатием кнопки башня перебрасывается и ствол автоматически направляется на цель, наводчику остается только нажать кнопку выбора боеприпаса и огонь», — отметил начальник управления НИОКР.

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Модернизированная боевая машина «Спрут» производства «Курганмашзавода» при массе порядка в 18 тонн вооружена танковой 125-миллиметровой пушкой 2А75, а также двумя пулеметами.

Боевая машина может не только десантироваться с парашютом вместе с экипажем, но и преодолевать водные преграды, ведя огонь на ходу.