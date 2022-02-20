Погружающийся корабль «Страж» получит гиперзвуковое оружие

Погружающийся патрульный корабль «Страж» может получить гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр», считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Также этот корабль может получить новый комплекс «Пакет-НК», способный запускать как противокорабельные и противолодочные торпеды, так и «машины, способные спасти носитель от аналогичных изделий противника», приводит ТАСС мнение эксперта.

ЦКБ МТ «Рубин» 9 февраля представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж» — гибрид надводного корабля и подводной лодки с ракетно-торпедным оружием.

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Этот вариант имеет максимальный состав вооружения — малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра.

«Страж» создается как «настраиваемый», его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям.