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Погружающийся корабль «Страж» получит гиперзвуковое оружие

Источник:
ТАСС
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Погружающийся корабль «Страж»
Погружающийся корабль «Страж»
Фото: © АО «ЦКБ "Рубин"»

Погружающийся патрульный корабль «Страж» может получить гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», противокорабельные сверхзвуковые ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр», считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Также этот корабль может получить новый комплекс «Пакет-НК», способный запускать как противокорабельные и противолодочные торпеды, так и «машины, способные спасти носитель от аналогичных изделий противника», приводит ТАСС мнение эксперта.

ЦКБ МТ «Рубин» 9 февраля представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж» — гибрид надводного корабля и подводной лодки с ракетно-торпедным оружием.

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Этот вариант имеет максимальный состав вооружения — малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра.

«Страж» создается как «настраиваемый», его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям.

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mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
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