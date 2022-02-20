Россияне назвали сумму необходимой финансовой подушки

Почти треть россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тысяч рублей, следует из результатов опроса Райффазенбанка.

Еще 22% заявили, что им хватит суммы 100 тысяч рублей. При этом столько же россиян для финансового спокойствия нужен 1 миллион рублей. Суммы до 3 миллионов рублей назвали 9% респондентов, а 18% хотели бы иметь сбережения на сумму больше 3 миллионов рублей, приводит РБК результаты опроса.

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Самые крупные сбережения «на черный день» хотели бы иметь жители Москвы. Каждому третьему москвичу нужна «подушка» в 3 миллиона рублнй, 24% нужен минимум 1 миллиона рублей, 24% хватит 500 тысяч рублей, а 13% достаточно и 100 тысяч рублей.

При этом 70% россиян заявили, что в реальности у них нет никаких накоплений на черный день.