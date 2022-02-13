Байден и Путин обменялись претензиями по телефону

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину, заявил помощник президента России Юрий Ушаков

Ссылаясь на вероятность «катастрофического сценария» американская сторона попросила провести телефонный разговор в субботу, хотя он был запланирован на понедельник, цитирует «Интерфакс» Ушакова. «То есть нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординировано и истерия достигла просто апогея», — отметил он.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе беседы Байден заявил Путину, что «если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и для России будут быстрые и серьезные последствия».

Байден, по словам Ушакова, сослался на опыт «холодной войны», когда представители США и СССР «делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта».

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Путин же рассказал о резкой деградаций отношений между Западом и Россией. Он пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России.

Ушаков добавил, что Байден в разговоре с Путиным изложил ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие озабоченности России, которые Москва ранее передала США и НАТО. Путин пообещал их учесть.