НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден и Путин обменялись претензиями по телефону

Источник:
«Интерфакс»
1130 25
Фото: © пресс-служба президента РФ

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину, заявил помощник президента России Юрий Ушаков

Ссылаясь на вероятность «катастрофического сценария» американская сторона попросила провести телефонный разговор в субботу, хотя он был запланирован на понедельник, цитирует «Интерфакс» Ушакова. «То есть нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординировано и истерия достигла просто апогея», — отметил он.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе беседы Байден заявил Путину, что «если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и для России будут быстрые и серьезные последствия».

Байден, по словам Ушакова, сослался на опыт «холодной войны», когда представители США и СССР «делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак НАТО окружило Россию

Путин же рассказал о резкой деградаций отношений между Западом и Россией. Он пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России.

Ушаков добавил, что Байден в разговоре с Путиным изложил ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие озабоченности России, которые Москва ранее передала США и НАТО. Путин пообещал их учесть.

Еще по теме
Блинкен указал на способ разрешить конфликт вокруг Украины
Запад закроет воздушное пространство Украины
Макрон после разговора с Путиным поверил России
США объявили эвакуацию с Украины дипломатов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция в лесу под Красноярском нашла тайник с гашишем
Травников выздоровел от коронавирусной инфекции
РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири
Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Обсуждение (25)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украина выдвинула России ультиматум
43
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
28
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
Sibnet.Ru