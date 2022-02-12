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Кремль анонсировал срочный разговор Путина с Байденом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут срочные телефонные переговоры в субботу, 12 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее разговор Путина и Байдена анонсировал советник Белого дома Джейк Салливан, не сообщив даты и других подробностей. Последний раз президенты созванивались в конце декабря прошлого года.

Тогда они обсудили ситуацию вокруг Украины. Байден предупредил Путина о возможных жестких санкций в случае эскалации, а тот отметил, что такие меры могут привести к разрыву отношений между Россией и США.

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Политика #Мир #Россия
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