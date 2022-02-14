Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале

Шпионский триллер «Серебряный волк» покажут на Первом канале с понедельника, 14 февраля. В нем будут расследовать преступления с помощью старой школы и новых технологий, сообщила пресс-служба телеканала.

В центре сюжета 70-летний полковник Александр Волков (Игорь Костолевский). Он в отставке и преподает в Академии ФСБ. Другой герой — капитан Игорь Каморин (Павел Попов), действующий оперативник, ему 27 лет.

Каморин — фанат электронных гаджетов, а Волков не знает, как пользоваться WhatsApp. Оперативник верит в прогресс и считает, что «ламповые мозги» Волкова устарели еще в прошлом веке, полковник же уверен, что «клиповое мышление» Каморина не годится даже для разгадывания кроссвордов.

В тандеме этим двоим предстоит совершить невозможное: соединить старую школу и современные технологии. Герои раскроют гибель миллионера, похищение сына бизнесмена и другие преступления, в которых таится загадка.

Сериал «Серебряный волк» будет выходить с понедельника в 21.00 на Первом канале.