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Лавров призвал Великобританию к разговору на равных

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Стабилизировать отношения России и Великобритании можно лишь через равноправный диалог, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс.

«Разумеется, нормализовывать отношения можно <...> исключительно через <...> диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», — цитирует РИА Новости Лаврова

Министр иностранных дел Соединенного Королевства, а также глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, прибыли в Россию для обсуждения украинского вопроса.

«Если визит нацелен на преодоление кризиса, Москва ответит взаимностью, добавил он. Потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы», — отметил Лавров.

Запад обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.

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