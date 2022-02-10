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Одноразовые вейпы и жидкости для них обложат акцизами

Источник:
ТАСС
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Фото: lindsay-fox / Attribution License

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес в Госдуму законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них.

Законопроект направлен на установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение в федеральный бюджет дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции, приводит ТАСС пояснительную записку к документу.

Объем дополнительных доходов федерального бюджета может составить свыше 1 миллиарда рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования, отметили авторы законопроекта.

Правительство России концептуально поддержало данный законопроект, указав, что увеличение налоговой нагрузки повлечет повышение рисков уклонения от уплаты акциза и ввоза нелегальных вейпов и жидкостей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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