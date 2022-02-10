Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томской школы подростка

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Состояние мальчика, выпавшего из окна школы №40, улучшилось, его перевели из реанимации, сообщил главврач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.
Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске 27 января. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения, мальчик попал в реанимацию, его подключили к ИВЛ. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.
Состояние школьника улучшилось и сейчас оценивается как средней степени тяжести, приводит слова Караваева в четверг департамент здравоохранения Томской области.
«Подросток был переведен из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение, продолжает лечение», — сообщил главный врач.
mosquito__2010Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
mosquito__2010Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
a-n-atolда уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......
PlaguerНу рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.