Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томской школы подростка

Состояние мальчика, выпавшего из окна школы №40, улучшилось, его перевели из реанимации, сообщил главврач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске 27 января. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения, мальчик попал в реанимацию, его подключили к ИВЛ. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

Состояние школьника улучшилось и сейчас оценивается как средней степени тяжести, приводит слова Караваева в четверг департамент здравоохранения Томской области.

«Подросток был переведен из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение, продолжает лечение», — сообщил главный врач.