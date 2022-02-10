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Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томской школы подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Состояние мальчика, выпавшего из окна школы №40, улучшилось, его перевели из реанимации, сообщил главврач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске 27 января. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения, мальчик попал в реанимацию, его подключили к ИВЛ. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

Состояние школьника улучшилось и сейчас оценивается как средней степени тяжести, приводит слова Караваева в четверг департамент здравоохранения Томской области.

«Подросток был переведен из реанимации в травматолого-ортопедическое отделение, продолжает лечение», — сообщил главный врач.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
Sibnet.Ru