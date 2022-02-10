«Анчартед: на картах не значится» с Холландом вышел в кинотеатрах

Фото: © кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится» вышел в широкий прокат в четверг, 10 февраля. Главные роли в нем играют звезда «Человека-паука» Том Холланд и актер Марк Уолберг.

Основой фильма стала популярная серия игр Uncharted. Но картина будет понятна и тем, кто не знаком с ней.

По сюжету главный герой Нейтан Дрейк работает в баре и приворовывает драгоценности у посетителей заведения. Однажды к нему приходит охотник за сокровищами Виктор Салливан и предлагает крупную добычу. Нейт соглашается, чтобы найти брата, с которым расстался в детстве.

Герои попадают в круговорот событий. В поисках заветного клада им приходится проверить на прочность дружбу и выяснить, кто их настоящий враг.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, прославившийся благодаря фильм про Человека-паука, и Марк Уолберг. Также в фильме снялись София Тейлор Али и Тати Габриэлле с Антонио Бандерасом в качестве антагонистов.

Премьеру «Анчартеда» несколько раз переносили. В широкий прокат она вышла 10 февраля. Зрителям стоит знать, что после титров их ждут две сцены — короткая, сразу после финала и расширенная, после титров.