«Трудно быть Богом» Стругацких превратят в сериал

Культовую повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом» ждет очередная экранизация – по ней снимут сериал.

Над проектом работают кинокомпания Team Films совместно с онлайн-кинотеатром IVI.

Продюсерами нового проекта выступят глава компании Team Films Теймур Джафаров и гендиректор IVI Олег Туманов, а также Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.

Каким будет проект

Предполагается, что это будет масштабный международный проект со звездным актерским составом. Сейчас идут переговоры об участии ведущих российских режиссеров, актеров и операторов. Съемки пройдут на территории России, Хорватии и Черногории.

Теймур Джафаров признался, что с юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Поскольку для него повесть — это квинтэссенция философии, приключений, экшна и детектива, что, должно быть интересно разному зрителю.

«Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты», — сказал он.

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Вадим Соколовский добавил, что «Трудно быть богом» будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня. Сериал войдет в линейку IVI Originals и будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра.

Аркадий и Борис Стругацкие написали повесть «Трудно быть богом» в 1963 году, она впервые опубликована в 1964 году в авторском сборнике «Далекая Радуга».

Книгу экранизировали в 1989 году, в главной роли снялся Эдвард Жентара, при этом фильм отличается от сюжета книги. Еще одна экранизация датируется 2013 годом, фильм снял режиссeр Алексей Герман-старший, в главной роли сыграл Леонид Ярмольник. Фильм получил семь премий «Ника», он передает атмосферу средневековья, но имеет мало общего с сюжетом книги.

Кроме того, по мотивам «Трудно быть богом» создана компьютерная игра, действие которой разворачивается через два года после окончания сюжета книги.

О чем книга?

Действие повести разворачивается в будущем, на планете с гуманоидной цивилизацией, в местном государстве Арканар. Жители практически неотличимы от землян, но земляне, за счет развитой медицины и технологий физически более сильны и совершенны.

Цивилизация находится на уровне развития, соответствующем земному позднему Средневековью. На планете негласно присутствуют сотрудники земного Института экспериментальной истории, начавшие наблюдение за развитием цивилизации больше двух десятилетий назад.

Земные агенты внедрены в различные общественные слои Арканара и других государств. Они прекрасно экипированы и подготовлены. Одним из важнейших принципов агентов является метод бескровного воздействия. Они могут лишь защищать местных от явных исторических ошибок, подталкивать в ту или иную сторону, но не влиять на события напрямую. Важно, что убийство любого человека для землянина – табу, в первую очередь с точки зрения морали.

Главный герой — землянин Антон, в Арканарском королевстве он известен как высокородный дворянин Румата Эсторский. Королевство переживает период контркультурной реакции — в стране идут гонения на «грамотеев». Румата, поняв, что революция будет бесполезной, пытается спасти для будущих поколений гениальных учёных, поэтов и деятелей искусства.

Арканаром фактически руководит первый министр дон Рэба — коварный и малообразованный мелкий чиновник, быстро поднявшийся «из низов» по трупам. Он устраивает переворот, в ходе которого погибают монарх и наследник. Власть захватывает религиозный орден, с которым сговорился Рэба.

Устанавливается теократическая диктатура, фактическим правителем становится Рэба. Ему удается выяснить, что Румата – не тот, за кого себя выдает, и это приводит к катастрофе.