Лукьяненко подтвердил экранизацию своей книги о зомби

Постапокалиптический роман «Кваzи» российского фантаста Сергея Лукьяненко все же выйдет на экраны, подтвердил автор. Впервые об экранизации сообщалось четыре года назад.

«Что касается «Кваzи», то права у немецкого продюсера, и процесс идет. По моей последней информации, фильм снимут в России, но ориентирован он будет в первую очередь на западный рынок. Я надеюсь, что всё сложится», — сказал писатель в интервью «Известиям».

Действие романа разворачивается в постапокалиптическом будущем, где существуют люди, зомби и квази. Квази — это ставшие разумными, но остановившиеся в развитии, «застывшие» в том числе и в эмоциональном плане зомби. Между людьми и квази сложились непростые отношения. Странное убийство вынуждает полицейских из этих противоборствующих миров объединиться для расследования.

«Книга оказалась популярной не только у нас, она была хорошо принята и в Германии. Собственно, поэтому и было решено делать экранизацию для зарубежной аудитории», — отметил писатель-фантаст.

Роман «КваZи» вышел в 2016 году, через два года вышло продолжение под названием «Кайнозой». При этом об экранизации заговорили еще в 2017 году. Тогда Лукьяненко рассказывал, что за проект взялись сразу две судии, одна из которых – российская Yellow, Black & White.