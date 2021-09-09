НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лукьяненко подтвердил экранизацию своей книги о зомби

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Постапокалиптический роман «Кваzи» российского фантаста Сергея Лукьяненко все же выйдет на экраны, подтвердил автор. Впервые об экранизации сообщалось четыре года назад.

«Что касается «Кваzи», то права у немецкого продюсера, и процесс идет. По моей последней информации, фильм снимут в России, но ориентирован он будет в первую очередь на западный рынок. Я надеюсь, что всё сложится», — сказал писатель в интервью «Известиям».

Действие романа разворачивается в постапокалиптическом будущем, где существуют люди, зомби и квази. Квази — это ставшие разумными, но остановившиеся в развитии, «застывшие» в том числе и в эмоциональном плане зомби. Между людьми и квази сложились непростые отношения. Странное убийство вынуждает полицейских из этих противоборствующих миров объединиться для расследования.

«Книга оказалась популярной не только у нас, она была хорошо принята и в Германии. Собственно, поэтому и было решено делать экранизацию для зарубежной аудитории», — отметил писатель-фантаст.

Роман «КваZи» вышел в 2016 году, через два года вышло продолжение под названием «Кайнозой». При этом об экранизации заговорили еще в 2017 году. Тогда Лукьяненко рассказывал, что за проект взялись сразу две судии, одна из которых – российская Yellow, Black & White.

Еще по теме
Вышел первый тизер фильма «Не смотри наверх» с Ди Каприо
Фильм «Небесная команда» про гибель «Локомотива» выходит в прокат
Лукьяненко назвал дату окончания цикла «Дозоров»
Netflix заказал российский сериал с Петровым в главной роли
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Выбран автор текста для акции «Тотальный диктант» в 2022 году
Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею
Эксперты составили рейтинг цен на 17-метровые квартиры
Дважды вакцинированный глава Бурятии заразился коронавирусом
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД России возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
Число погибших при взрыве дома в Ногинске достигло пяти человек
OR-код заменит бумажные документы на авто
ОНФ призвал Минздрав запретить врачам выписывать БАДы
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Самое обсуждаемое
49
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
44
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
17
Россию призвали взяться за борьбу с террористами в Афганистане
Sibnet.Ru