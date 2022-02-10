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Детектив «Смерть на Ниле» вышел в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Смерть на Ниле», снятый по одноименному роману Агаты Кристи, вышел в российский прокат в четверг, 10 февраля.

По сюжету, миссис Линнетт Риджуэй-Дойл (Галь Гадот) приглашает детектива Эркюля Пуаро на свадьбу, которая пройдет на круизном теплоходе «Карнак». Но там происходит убийство. Пуаро обязан определить, кто из пассажиров — убийца, ведь у каждого из них свой мотив для преступления.

В фильме также сыграли Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг, Али Фазал, Софи Оконедо, Том Бейтман, Эмма Маки, Дон Френч, Роуз Лесли, Дженнифер Сондерс и Рассел Брэнд.

Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 года и одного из эпизодов сериала «Пуаро Агаты Кристи» 2004 года. Также «Смерть на Ниле» — продолжение фильма «Убийство в "Восточном экспрессе"» 2017 года.

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