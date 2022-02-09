Эксперт посоветовала забирать чеки на кассах и в банкоматах

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина настоятельно посоветовала не пренебрегать чеками после покупок, а забирать их на кассах и в банкоматах.

«Чек — это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка "купли-продажи" успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар», — сказала Касаткина в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, можно вернуть товар и без чека, согласно федеральному закону «О защите прав потребителей», но процесс возврата затянется, поскольку магазину понадобится время, чтобы «поднять» все транзакции за определенный период.

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Еще ответственнее нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В таких чеках может быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для киберпреступников, обратила внимание Касаткина.

Она также отметила, что «если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб».