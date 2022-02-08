Зеленский ответил на путинскую «терпеливую красавицу»

Своей терпеливой реакцией на российские действия Украина «демонстрирует мудрость», сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывание Владимира Путина относительно выполнения Минских договоренностей.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, «Украина очень терпелива, потому что это мудрость». «Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно», — отметил президент Украины.

Накануне Путин после завершения переговоров с президентом Франции заявил, что альтернативы Минским соглашениям по урегулированию на юго-востоке Украины нет, Киеву следует придерживаться документа, даже если он не нравится.

«Нравится — не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал российский лидер, подразумевая необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу.