НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский ответил на путинскую «терпеливую красавицу»

Источник:
РИА Новости
352 4
Фото: © пресс-служба президента Украины

Своей терпеливой реакцией на российские действия Украина «демонстрирует мудрость», сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывание Владимира Путина относительно выполнения Минских договоренностей.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, «Украина очень терпелива, потому что это мудрость». «Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно», — отметил президент Украины.

Накануне Путин после завершения переговоров с президентом Франции заявил, что альтернативы Минским соглашениям по урегулированию на юго-востоке Украины нет, Киеву следует придерживаться документа, даже если он не нравится.

«Нравится — не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал российский лидер, подразумевая необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу.

Еще по теме
Слишком длинный стол Путина насмешил Сеть
СМИ узнали о сделке России и Франции по Украине
Китай впервые выступил против расширения НАТО
Глава МИД ФРГ отменила встречу с Зеленским из‑за разногласий
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный томич ранил двух человек и повредил два авто
Потанин выпустит токены на покупку квартир в Норильске
Поезда новосибирского метро стали ходить реже из-за COVID
Директора иркутского интерната обвинили в сокрытии насилия над детьми
Самое популярное
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Обсуждение (4)
Картина дня
Зеленский ответил на путинскую «терпеливую красавицу»
Слишком длинный стол Путина насмешил Сеть
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Ученые нашли способ мгновенно выявлять коронавирус
О самом главном
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

number10

Они все переврали. Путин задал им 1 вопрос, готова ли Франция воевать с Россией из за Украины? А все...

Удавиков

Бербок не пожелала заявить, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2»В Киеве все обдолбанные...

Danilon

Яшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.
Sibnet.Ru