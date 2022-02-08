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Слишком длинный стол Путина насмешил Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Переговоры между президентами России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли 7 февраля в Кремле. Пользователей насмешил длинный стол, за которым сидели главы государств — некоторые предположили, что из-за этого переговоры длились целых пять часов.

Основной темой диалога стали ситуация вокруг Украины и конфликт между Россией и НАТО. Путин объяснил продолжительность общения с французским коллегой тем, что главы государств «обсуждали сложный комплекс вопросов».

Необычную мебель использовали в целях безопасности в условиях пандемии коронавируса. Между тем пользователи соцсетей шутливо посчитали, что президенты попросту не слышали друг друга и постоянно переспрашивали из-за огромного стола, за который усадили Путина и Макрона.

В соцсетях появились многочисленные мемы, которые обыгрывали длину стола. Например, в некоторых главы государств были вынуждены постоянно переспрашивать друг друга или даже использовать громкоговорители.

Путин 1 февраля за этим же столом общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После переговоров венгерский премьер отметил, что «никогда в жизни не сидел за таким длинным столом».

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