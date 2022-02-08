Слишком длинный стол Путина насмешил Сеть

Переговоры между президентами России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона прошли 7 февраля в Кремле. Пользователей насмешил длинный стол, за которым сидели главы государств — некоторые предположили, что из-за этого переговоры длились целых пять часов.

Основной темой диалога стали ситуация вокруг Украины и конфликт между Россией и НАТО. Путин объяснил продолжительность общения с французским коллегой тем, что главы государств «обсуждали сложный комплекс вопросов».

Необычную мебель использовали в целях безопасности в условиях пандемии коронавируса. Между тем пользователи соцсетей шутливо посчитали, что президенты попросту не слышали друг друга и постоянно переспрашивали из-за огромного стола, за который усадили Путина и Макрона.

Наверное, все видели, на каком расстоянии сидели Путин и Макрон.



эксклюзивные кадры с этой встречи! pic.twitter.com/NdY5ihf2TF — Аслан (@antiputler_news) February 7, 2022

В соцсетях появились многочисленные мемы, которые обыгрывали длину стола. Например, в некоторых главы государств были вынуждены постоянно переспрашивать друг друга или даже использовать громкоговорители.

здарова Макрон , здарова говорю pic.twitter.com/ucL6R8uwlG — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 7, 2022

Путин 1 февраля за этим же столом общался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После переговоров венгерский премьер отметил, что «никогда в жизни не сидел за таким длинным столом».