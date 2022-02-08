Пьяный томич ранил двух человек и повредил два авто

Полицейские задержали на улице Мокрушина в Томске парня, который вел себя агрессивно, он ранил двух человек и повредил два автомобиля.

По сообщению ГУ МВД по Томской области, во вторник во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мокрушина мужчина ведет себя агрессивно.

Полицейские задержали 22-летнего парня, который, судя по внешним признакам, был пьян. По предварительным данным, он нанес травмы двум людям, которые попали в больницу, а также повредил два припаркованных автомобиля.

Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.