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Netflix покажет российский сериал «ЗАТО»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: stockcatalog / Attribution License

Российский криминальный триллер «ЗАТО» покажет Netflix во всех странах мира. Сериал станет четвертым российским проектом для американской платформы, сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

Сериал расскажет о журналистке Кристине и милиционере Дашкине, которые расследуют дело о ребенке, который пропал в закрытом городе Лобачевск-4 в постсоветский период, пишет «Канобу» со ссылкой на пресс-релиз Netflix.

В актерский состав проекта вошли Анастасия Талызина («Дело»), Михаил Тройник («Чики»), Максим Стоянов («Шифр»), Иван Мулин («Перевал Дятлова»), Полина Кутепова («Настя»), Илья Исаев («Дурак»), Виктория Толстоганова («Движение вверх»), Илья Маланин («Крепость Бадабер») и Екатерина Агеева («Казанова»).

Режиссерами выступили Дарья Жук («Хрусталь») и Станислав Либин («Без следа»). «ЗАТО» выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьера пока не сообщается.

Сериал станет четвертым российским проектом для Netflix. Ранее стриминговый сервис анонсировал сериал «Анна К.», психологическую драму с Александром Петровым и сериал «Ничего особенного».

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