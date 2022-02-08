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Склад мягких игрушек загорелся в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Склад мягких игрушек загорелся в Красноярске, на месте пожара валит густой черный дым, в здании не было людей, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Утром во вторник произошло возгорание на складе мягких игрушек на проспекте Газеты Красноярский Рабочий, 9, в Красноярске.

Когда пожарные приехали на место, со склада валил густой черный дым. Горел одноэтажный склад, обшитый металлическим листом. Внутри полыхали игрушки.

Внутри здания людей не было. Пожарные тушат возгорание на площади 50 квадратных метров. Есть угроза обрушения кровли.

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Красноярск #Происшествия
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