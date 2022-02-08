Мария Куликова объяснила поведение Нарочинской в «Склифосовском»

Актриса Мария Куликова вступилась за свою героиню Марину Нарочинскую в сериале «Склифосовкий». Телезрители оказались недовольны переменами в ее характере в девятом сезоне, но актриса считает изменения логичными и жизненными.

По сюжету девятого сезона «Склифосовского» в отношениях супругов Олега Брагина и Марины Нарочинской произошел разлад. После этого, по мнению зрителей, героиня превратилась в «нервную, вечно недовольную бабу, от которой веет холодом».

Мария Куликова объяснила, почему ее Марина Нарочинская в новых эпизодах ленты так сильно изменилась. «Она устала бороться, и это очень узнаваемо, такие ситуации бывают», — цитирует актрису издание «Дни.Ру».

По словам Куликовой, Нарочинская оказалась в непростых обстоятельствах. В ситуации кризиса люди раскрываются, в их отношениях с близкими появляется много нюансов. В новой части «Склифосовского» много «хлесткой правды», которая откликается в сердцах зрителей.

Девятый «Склифосовский»: две любви доктора Брагина

Девятый сезон «Склифосовского» вышел на канале «Россия» 31 января. В нем гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) уходит из любимого «Склифа» и устраивается в обычную поликлинику.