Кандидат в президенты Франции заговорила на чистом русском языке

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы»
Валери Пекресс обратилась к россиянам на чистом русском языке.
«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны
вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной
ошибкой», — сказала Пекресс в интервью France 2. По просьбе журналистки
она перевела свою фразу на французский язык.
Пекресс учила русский язык, так как увлекалась русской
литературой. Она рассказывала, что в детстве она побывала в пионерском лагере в
Ялте. Она встречалась с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым,
экс-президентом России Борисом Ельциным и с действующим президентом Владимиром
Путиным.
Президентские выборы пройдут во Франции в апреле 2022 года.
По последним опросам, лидирует действующий президент Эмманюэль Макрон (24%).
Валери Пекресс пока идет на втором месте (16,5%), Эрик Земмур и Марин Ле Пен —
на третьем (по 14%).