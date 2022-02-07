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Кандидат в президенты Франции заговорила на чистом русском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс обратилась к россиянам на чистом русском языке.

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — сказала Пекресс в интервью France 2. По просьбе журналистки она перевела свою фразу на французский язык.

Пекресс учила русский язык, так как увлекалась русской литературой. Она рассказывала, что в детстве она побывала в пионерском лагере в Ялте. Она встречалась с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, экс-президентом России Борисом Ельциным и с действующим президентом Владимиром Путиным.

Президентские выборы пройдут во Франции в апреле 2022 года. По последним опросам, лидирует действующий президент Эмманюэль Макрон (24%). Валери Пекресс пока идет на втором месте (16,5%), Эрик Земмур и Марин Ле Пен — на третьем (по 14%).


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Политика #Мир #Говорят о России
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