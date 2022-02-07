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Госдума рассмотрит расширение прав на самооборону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предоставляющий гражданам право на любую самооборону от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц.

Документ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» уже направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что проникновение в жилище может привести к убийству, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованию или похищению человека. При этом владелец жилья ограничен пределами необходимой обороны и должен оценивать характер опасности насилия или угрозы.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») были осуждены 132 человека, оправданы только двое.

По статье 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны») были осуждены 203 человека, оправдательных приговоров не было.

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