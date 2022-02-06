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Назван худший танк всех времен и народов

Источник:
РИА Новости
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Новозеландский танк Боба Сэмпла
Фото: Unidentified photographer

Американский е военный эксперт Брент Иствуд назвал новозеландский танк Боба Сэмпла худшим за всю историю мирового танкостроения.

«Представьте маленький трактор Caterpillar. Потом обшейте его тонкой гофрированной сталью и установите шесть легких пулеметов. При этом не используйте чертежи, просто стройте. То, что у вас получится, и есть худший танк в истории», — цитирует РИА Новости Иствуда.

По его словам Иствуда, к этой машине как нельзя лучше подходит фраза «ад на колесах». «Он опрокидывался при езде по канавам. Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка», — пояснил эксперт.

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Эту боевую машину разработал новозеландский министр труда Роберт Сэмпл в годы Второй мировой войны из-за угрозы японского вторжения. Его основой стал гусеничный трактор Caterpillar D8.

Всего было создано три экземпляра танка, которые подверглись жестокой критике и насмешкам СМИ и общественности.

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Оборона #Оружие #История #Курьезы
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