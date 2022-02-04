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Российскую технологию дыхания жидкостью испытают на людях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jayhem / Attribution License

Российские специалисты испытают на людях разработанную технологию «жидкостного дыхания». В настоящее время разработка Фонда перспективных исследований проходит сертификацию Минздрава.

Исследовательские работы ведутся уже несколько лет, однако эксперименты проводились только на животных — хомяках и собаках. Теперь для подтверждения перспектив дальнейшей разработки требуется испытание на людях, пишут «Известия».

Технология жидкостного дыхания поможет людям мгновенно подниматься с глубины около километра, не страдая от кессонной болезни. Это может быть важно для подводников или военных.

Жидкость для дыхания синтезируется на основе перфторуглеродных соединений, ее главная задача — эффективно растворять газы, кислород и углекислый газ. Она заполняет легкие, которые начинают получать от нее нужный кислород.

С помощью такой фантастической технологии люди в перспективе смогут дышать под водой на любых глубинах, при этом им не потребуется традиционный водолазный костюм с запасом кислорода.

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Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)

west_nik

Что за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...
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