Российскую технологию дыхания жидкостью испытают на людях

Российские специалисты испытают на людях разработанную технологию «жидкостного дыхания». В настоящее время разработка Фонда перспективных исследований проходит сертификацию Минздрава.

Исследовательские работы ведутся уже несколько лет, однако эксперименты проводились только на животных — хомяках и собаках. Теперь для подтверждения перспектив дальнейшей разработки требуется испытание на людях, пишут «Известия».

Технология жидкостного дыхания поможет людям мгновенно подниматься с глубины около километра, не страдая от кессонной болезни. Это может быть важно для подводников или военных.

Жидкость для дыхания синтезируется на основе перфторуглеродных соединений, ее главная задача — эффективно растворять газы, кислород и углекислый газ. Она заполняет легкие, которые начинают получать от нее нужный кислород.

С помощью такой фантастической технологии люди в перспективе смогут дышать под водой на любых глубинах, при этом им не потребуется традиционный водолазный костюм с запасом кислорода.