Могущественную цивилизацию погубило падение кометы

Быстрый упадок индейской культуры Хоупвелл около 1 500 лет объясняется падением обломков кометы. Космическая катастрофа вызвала опустошительный взрыв над Северной Америкой, после которого развитая цивилизация фактически исчезла.

Археологи Калифорнийского университета обнаружили доказательства взрыва космического объекта в ходе раскопок, которые проводились на территории трех штатов, простирающихся через долину реки Огайо, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature.

Хоупвеллская цивилизация существовала вдоль рек северо-восточной и центрально-восточной частей будущих США в период 200—500 годов нашей эры. Считается, что она была довольно могущественной, так как вела торговлю практически со всем континентом.

В ходе раскопок ученые обнаружили необычно высокую концентрацию и разнообразие метеоритов в стоянках цивилизации. Также был найден толстый слой древесного угля, который свидетельствует о том, что этот район подвергался воздействию огня и сильной жары.

Такие находки указывают на то, что над регионом взорвалась комета. Мощный взрыв и последующая гибель урожая и множества лесов вызвали упадок цивилизации. Примечательно, что в устных источниках различных племен, сменивших народ Хоупвелла, говорилось о небесном бедствии, постигшем Землю.