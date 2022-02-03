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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Могущественную цивилизацию погубило падение кометы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Быстрый упадок индейской культуры Хоупвелл около 1 500 лет объясняется падением обломков кометы. Космическая катастрофа вызвала опустошительный взрыв над Северной Америкой, после которого развитая цивилизация фактически исчезла.

Археологи Калифорнийского университета обнаружили доказательства взрыва космического объекта в ходе раскопок, которые проводились на территории трех штатов, простирающихся через долину реки Огайо, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature.

Хоупвеллская цивилизация существовала вдоль рек северо-восточной и центрально-восточной частей будущих США в период 200—500 годов нашей эры. Считается, что она была довольно могущественной, так как вела торговлю практически со всем континентом.

В ходе раскопок ученые обнаружили необычно высокую концентрацию и разнообразие метеоритов в стоянках цивилизации. Также был найден толстый слой древесного угля, который свидетельствует о том, что этот район подвергался воздействию огня и сильной жары.

Такие находки указывают на то, что над регионом взорвалась комета. Мощный взрыв и последующая гибель урожая и множества лесов вызвали упадок цивилизации. Примечательно, что в устных источниках различных племен, сменивших народ Хоупвелла, говорилось о небесном бедствии, постигшем Землю.

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