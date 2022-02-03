Казахстан введет налог на роскошь

Казахстан рассматривает возможность введения налога на роскошь, сообщает пресс-служба министерства финансов республики. Вопрос будет проработан Министерством национальной экономики Казахстана.

Так, предлагается рассмотреть вопрос внедрения повышенного налогообложения на автотранспортные средства люксовых моделей. По таким маркам, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati предлагается исключить все льготы.

Также к предметам роскоши планируется отнести определенные классы летательных аппаратов и яхт и недвижимое имущество, находящееся в городах республиканского значения, областных центрах, курортных зонах.

В отношении такой недвижимости предлагается ввести повышающие коэффициенты к налогу на имущество. Их планируется привязать к площади. К примеру, роскошными начнут считаться квартиры площадью более 300 квадратных метров, а также дома площадью более 400 квадратных метров.