Поликлиникам придумали новые правила работы

Минздрав России в 2022 году начнет предъявлять новые требования поликлиникам, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова. По ее словам, это связано с увеличением финансирования почти на 100 миллиардов рублей.

Правительство совместно с регионами реализует программу модернизации первичного звена. Она предусматривает организационные и материально-технические мероприятия, направленные на улучшение работы поликлиник, уточнила Чернякова в интервью «Российской газете».

«С 2022 года будут применяться единые для всей России подходы к оценке показателей результативности деятельности медицинских организаций, которые будут учитываться при оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования», — отметила она.

Медицинские организации первичного звена, доказавшие эффективность своей работы и выполняющие не менее 85% от распределенного объема медицинской помощи, получат дополнительное финансирование.

Поликлиники начнут получать финансирование, зависящее не только от количества прикрепленного населения или количества оказанных услуг, как ранее, но и от показателей здоровья людей, прикрепленных к ним, отметила Чернякова.

Инициаторы реформы рассчитывают, что будут созданы условия для финансовой заинтересованности медицинских работников поликлиник в раннем выявлении заболеваний, их качественном лечении, уровне здоровья людей, продолжительности жизни пациентов.