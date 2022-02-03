НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Поликлиникам придумали новые правила работы

Источник:
Sibnet.ru
445 1
Фото: © Sibnet.ru

Минздрав России в 2022 году начнет предъявлять новые требования поликлиникам, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова. По ее словам, это связано с увеличением финансирования почти на 100 миллиардов рублей.

Правительство совместно с регионами реализует программу модернизации первичного звена. Она предусматривает организационные и материально-технические мероприятия, направленные на улучшение работы поликлиник, уточнила Чернякова в интервью «Российской газете».

«С 2022 года будут применяться единые для всей России подходы к оценке показателей результативности деятельности медицинских организаций, которые будут учитываться при оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования», — отметила она.

Медицинские организации первичного звена, доказавшие эффективность своей работы и выполняющие не менее 85% от распределенного объема медицинской помощи, получат дополнительное финансирование.

Поликлиники начнут получать финансирование, зависящее не только от количества прикрепленного населения или количества оказанных услуг, как ранее, но и от показателей здоровья людей, прикрепленных к ним, отметила Чернякова.

Инициаторы реформы рассчитывают, что будут созданы условия для финансовой заинтересованности медицинских работников поликлиник в раннем выявлении заболеваний, их качественном лечении, уровне здоровья людей, продолжительности жизни пациентов.

Еще по теме
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Творог предупредит развитие инфаркта
Генпрокурор потребовал разобраться со стоимостью тестов ПЦР
Новые побочные эффекты нашли у «Спутника V»
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Самое популярное
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

biden-is-a-goat

сравнивать Россию и пендосию это как сравнивать М. Ломаносова и Виталика Кличко в интеллектуальном развитии
Sibnet.Ru