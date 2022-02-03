Путин назвал отношения с Китаем образцовыми

Отношения России и Китая и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, говорится в статье президента Владимира Путина, написанной им для агентства «Синьхуа».

«И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», — написал Путин.

Принципы и ориентиры совместной работы двух стран были определены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном в 2001 году. Среди этих принципов — равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической конъюнктуры и от пережитков прошлого, отметил Путин.

Путин обратил внимание в том числе на складывающийся между Россией и Китаем «взаимовыгодный энергетический альянс», в рамках которого наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в КНР планируется реализация целого ряда крупных совместных проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему Россия и Япония не заключили мир

Широкое поле возможностей, по словам Путина, есть также в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции.

«Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер», — подчеркнул Путин.