Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео

Новосибирская танцовщица Елена Fraules Яткина и ее команда выпустили новое видео на YouTube, их вдохновила песня «Yikes» Ники Минаж, а съемки состоялись в музее ретромобилей.

Съемки состоялись в конце 2020 года, причем команда не рассчитала тайминг и снималась до шести утра, рассказала Яткина в сториз в Instagram.

Она добавила, что решилась на постановку номера, хотя на этот трек уже выпустили видео два хореографа из Лос-Анджелеса.

Яткина — танцовщица и хореограф, в том числе шоу «Танцы» на ТНТ, основательница школы Fraules Dance Centre. Ее стили — тверк, вог и хай-хилс. Ее видео на песню Major Lazer «Watch Out For This» собрало 200 миллионов просмотров на YouTube.