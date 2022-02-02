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Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Омич выстрелил в незнакомца из травматического пистолета из-за конфликта на парковке, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Конфликт со стрельбой произошел на улице 10 лет Октября. 28-летний мужчина приехал в магазин и припарковал автомобиль Toyota Mark 2, преградив выезд другой иномарке. Когда он вернулся, владелец заблокированного Peugeot стал сигналить и просил освободить проезд.

Мужчины поссорились. 48-летний омич выстрелил в сторону оппонента. Мужчина получил огнестрельные раны кисти и предплечья.

Полицейские изъяли зарегистрированный травматический пистолет Grand Pover Т12-FM1 и направили его для проведения баллистического исследования в экспертно-криминалистический центр. По факту ЧП проходит проверка.

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ЧП #Происшествия
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