Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»

Главы европейских стран не хотят войны и выступают за дипломатическое решение конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Мой сегодняшний визит — это отчасти еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», — цитирует венгерского премьера РИА Новости.

Перед визитом Орбан рассказал, что планирует добиться на переговорах увеличения поставок газа в страну на фоне «сложившейся сложной обстановки с высокими ценами на энергоносители».

На сайте Кремля указывается, что лидеры обсудят развитие сотрудничества «в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», а также проблемы обеспечения безопасности в Европе.

Кризис вокруг Украины обострился из-за сообщений о скоплении российских войск у границ Донбасса. США полагают, что Москва готовит вторжение на украинскую территорию, хотя Россия неоднократно опровергала эту информацию.