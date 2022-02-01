НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»

Источник:
Sibnet.ru
621 5
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: © пресс-служба президента РФ

Главы европейских стран не хотят войны и выступают за дипломатическое решение конфликтов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Мой сегодняшний визит — это отчасти еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», — цитирует венгерского премьера РИА Новости.

Перед визитом Орбан рассказал, что планирует добиться на переговорах увеличения поставок газа в страну на фоне «сложившейся сложной обстановки с высокими ценами на энергоносители».

На сайте Кремля указывается, что лидеры обсудят развитие сотрудничества «в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях», а также проблемы обеспечения безопасности в Европе.

Кризис вокруг Украины обострился из-за сообщений о скоплении российских войск у границ Донбасса. США полагают, что Москва готовит вторжение на украинскую территорию, хотя Россия неоднократно опровергала эту информацию.

Еще по теме
США приготовили удар по российской элите
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
США пожаловались ООН на военный шантаж России
Новые британские санкции ударят по энергокомпаниям России
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии
Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Обсуждение (5)
Картина дня
Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»
Работодателям порекомендовали перевод сотрудников на удаленку
Польша передаст Украине ракеты «Гром», беспилотники и снаряды
NASA назвало дату затопления МКС
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
Sibnet.Ru