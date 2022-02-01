Работодателям порекомендовали перевод сотрудников на удаленку

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений порекомендовала перевести на удаленную работу максимально возможное число работников из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба Минтруда.

Численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется организацией самостоятельно, исходя из возможностей, отмечается в сообщении. По данным ведомства, сейчас в России дистанционно работают около трех миллионов человек.

Минтруда подчеркивает, что перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы организации дистанционной работы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Согласно данным федерального оперативного штаба, 1 февраля в России зарегистрированы 125836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Цифра непрерывно растет с 21 января. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11986913 человек.