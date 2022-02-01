НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Mary Gu перепела саундтрек из сериала «Не родись красивой»

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Фото: © mary___gu, instagram.com/mary___gu

Певица Mary Gu записала ремейк на песню Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь». Композиция станет саундтреком для нового сериала «Моя любимая Страшко», сообщила исполнительница в Instagram.

Песня «Если в сердце живет любовь» получила популярность в 2005 году благодаря сериалу «Не родись красивой» с Нелли Уваровой и Григорием Антипенко. В этом году на экраны выйдет ремейк проекта, оригиналом для которого стал колумбийский сериал «Я —Бетти, дурнушка».

«Моя любимая песня из детства, единственное, что мы посмотрели вместе с мамой, разве можно было даже допустить мысль, что однажды для ремейка этого легендарного сериала я сделаю ремейк легендарного саундтрека», — написала Mary Gu в Instagram.

Пока певица опубликовала только сниппет трека «Если в сердце живет любовь». Полная версия выйдет 4 февраля. Премьера сериала «Моя любимая Страшко» состоится на телеканале «Суббота».

По сюжету главная героиня сериала устраивается ассистенткой директора в косметическую компанию Bon Visage. Попав в мир красивых и богатых, героиня чувствует себя неуютно, но доказывает своим трудолюбием, что привлекательная внешность и модная одежда — это не главные качества в человеке. И даже босс начинает видеть в главной героине нечто большее, чем просто «серую мышку» помощницу.

Еще по теме
Клип на песню об Агафье Лыковой опубликовали на YouTube
Максим Фадеев назвал Бузову жертвой
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения‑2022
Поклонники увидели намек на Бузову в песне Jah Khalib «Оля»
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии
Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Жители Донбасса стали россиянами
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»
Работодателям порекомендовали перевод сотрудников на удаленку
Кремль оценил роль Ельцина в истории
Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
35
МВД раскритиковало российские процессоры
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
27
Жители Донбасса стали россиянами
25
Российский бензин стал вторым по дешевизне в Европе
Sibnet.Ru