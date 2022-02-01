Mary Gu перепела саундтрек из сериала «Не родись красивой»

Певица Mary Gu записала ремейк на песню Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь». Композиция станет саундтреком для нового сериала «Моя любимая Страшко», сообщила исполнительница в Instagram.

Песня «Если в сердце живет любовь» получила популярность в 2005 году благодаря сериалу «Не родись красивой» с Нелли Уваровой и Григорием Антипенко. В этом году на экраны выйдет ремейк проекта, оригиналом для которого стал колумбийский сериал «Я —Бетти, дурнушка».

«Моя любимая песня из детства, единственное, что мы посмотрели вместе с мамой, разве можно было даже допустить мысль, что однажды для ремейка этого легендарного сериала я сделаю ремейк легендарного саундтрека», — написала Mary Gu в Instagram.

Пока певица опубликовала только сниппет трека «Если в сердце живет любовь». Полная версия выйдет 4 февраля. Премьера сериала «Моя любимая Страшко» состоится на телеканале «Суббота».

По сюжету главная героиня сериала устраивается ассистенткой директора в косметическую компанию Bon Visage. Попав в мир красивых и богатых, героиня чувствует себя неуютно, но доказывает своим трудолюбием, что привлекательная внешность и модная одежда — это не главные качества в человеке. И даже босс начинает видеть в главной героине нечто большее, чем просто «серую мышку» помощницу.