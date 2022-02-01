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Концерн Stellantis запланировал «народный автомобиль» за 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: El monty / CC BY-SA 4.0

Концерн Stellantis планирует выпускать и продавать в России модель стоимостью около 1 миллиона рублей, сообщил управляющий директор брендов Citroen, Peugeot и Opel в России Алексей Володин.

«Я убежден — в первую очередь как маркетолог, что массовый продукт не может быть дорогим. В сегодняшних ценах, в сегодняшних условиях правильная цена за базовую версию "народной машины" — один миллион рублей», — сказал Володин в интервью порталу Drom.ru.

Новинка станет «нечто средним между хэтчбеком повышенной вместимости и кроссовером». «Российская газета» предполагает, что речь идет о субкомпактном кросс-хэтчбеке Citroen C3 поколения CC21, который создали специально для развивающихся рынков. В этом году его производство запустят в Индии и Бразилии.

Предполагается, что производство автомобилей организуют на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. По словам Володина, в компании прорабатывают локализацию модели в России, подключена и конструкторская служба.

Сроки появления новой модели в России Володин не уточнил. Со слов на высказывания его коллег сообщается, что наладить выпуск автомобилей могут в 2024 году.

Концерн Stellantis образован в 2021 году, он владеет 14 брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citron, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall. Название «Stellantis» используется исключительно как корпоративный бренд, названия и логотипы автомобильных брендов остаются неизменными.

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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

max5

Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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