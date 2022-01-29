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РПЦ предложила запрет магазинов для взрослых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Русская православная церковь считает необходимым запретить магазины для взрослых, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит Иларион при этом отметил, что церковь может лишь дать совет по этому поводу властям и предостеречь верующих. Самостоятельно запретить магазины для взрослых РПЦ не может.

«Мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно, но заставить государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, рекламу, которая на них, мы, к сожалению, не можем», — подытожил Иларион.

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